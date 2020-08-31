شكرا لبحثكم عن خبر كانا يتمازحان.. سائق باص يدهس طفلا في عدن ماتسبب في وفاته والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ذكرت مصادر محلية من محافظة عدن امس السبت ان طفلا يبلغ من العمر 10 سنوات توفي اثر تعرضه لحادثة دهس من قبل باص خاص بنقل الركاب من فرزة الكود العثماني إلى فرزة الشيخ عثمان.

وقالت المصادر بأن الطفل الذي توفي كان يستقل دراجه هوائية وانه حدث بينه وبين سائق الباص حالة من المزاح قبل وقوع الحادث.

حيث اكدت المصادر بأن قام سائق الباص بماهجمة الطفل بالباص مازحا معه ليقوم الطفل بنفس حركة وطريقة صاحب الباض ما أدى إلى دهس الطفل الذي يستقل السيكل.

وقال شهود عيان بأن الحادث كان مؤلمآ وحاول مواطنين إسعاف الطفل لكنه فارق الحياة في تلك اللحظة.