عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي لمطار أبها الدولي

الإثنين 31 أغسطس 2020

الخليج 365

أدانت مصر استهداف ميليشيا الحوثي لمطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية باستخدام الطائرات المسيرة "درونز"، وذلك عبر الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وقال البيان: "تعرب مصر عن بالغ إدانتها لقيام ميلشيا الحوثي باستهداف مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك باستخدام طائرة مخخفة بدون طيار تم اعتراضها واسقاطها من قبل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن".

وتابع البيان: "تجدد مصر التأكيد على وقوفها، حكومة وشعبا، مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة، ودعمها لما تتخذه المملكة من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها".

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وأعلن التحالف العربي، بقيادة السعودية في اليمن، اعتراضه طائرة مسيرة ملغومة أطلقتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) باتجاه مطار أبها الدولي السعودي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي: "في مساء اليوم الأحد 30 أغسطس 2020 تم اعتراض واسقاط طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وبطريقة متعمدة وممنهجة لاستهداف المسافرين بمطار أبها الدولي والذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح العقيد المالكي أنه ونتيجة لعملية الاعتراض والتدمير فقد تساقطت بعض الشظايا على مطار أبها الدولي دون وقوع أي إصابات أو أضرار بالمدنيين من مسافرين وعاملين بالمطار.

وأكد العقيد المالكي أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات اللا أخلاقية من المليشيا الحوثية الإرهابية ستستمر بتنفيذ الإجراءات الصارمة لردع هذه المليشيا الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وسيتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".