أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 أغسطس 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الأحد الموافق 30 أغسطس 2020 وهي كالتالي :

بالوثيقة.. اللجنة الأمنية بحضرموت تقف أمام التقارير الأمنية وتقر عدم السماح بأي فعاليات جماعية https://www.elyamnelaraby.com/498113/ مليشيا الحوثي تستهدف منازل المواطنين في حيس جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/498126/ شاهد.. البحسني يطلع على الأعمال الإنشائية بمبنى إدارة المدرسة القتالية بالمكلا https://www.elyamnelaraby.com/498127/ القوات المشتركة تسقط طائرة مسيَّرة حوثية جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/498128/ 54 خرقا حوثيا خلال الـ 12 ساعة الماضية بالحديدة https://www.elyamnelaraby.com/498140/ أمهات المختطفين: قرابة 4 آلاف شخص أُخفوا قسرا منذ سقوط صنعاء Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/498141/ "إعمار اليمن" يوقّع مع مؤسسة فتيات مأرب مذكرة تعاون لتمكين المرأة اقتصادياً https://www.elyamnelaraby.com/498145/ أمين محلي عدن يطلع على صيانة غلايتين بمحطة الحسوة https://www.elyamnelaraby.com/498157/ نائب رئيس الوزراء ومحافظ المهرة يتفقدان سير العمل الملاحي بميناء نشطون https://www.elyamnelaraby.com/498170/ الأمم المتحدة تدرس حل أزمة الوقود في بلادنا https://www.elyamnelaraby.com/498178/ محافظ عدن : هناك جملة من المشاريع التنموية سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة https://www.elyamnelaraby.com/498189/ الحكومة تقترح آلية جديدة لإستيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/498191

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