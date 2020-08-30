اغتيال قيادي اصلاحي في عدن والاتهامات تتوجه الى الامارات

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

اغتال مسلحون مجهولون اليوم الأحد، القيادي البارز في حزب التجمع اليمني للإصلاح “عوض فدعق” في محافظة عدن الواقعة تحت الاحتلال الإماراتي.

وقالت وسائل إعلامية إن مسلحين مجهولين، قاموا بالتقطع لفدعق اثناء مروره بسيارته في شارع السجن بمديرية المنصورة، وقاموا بإطلاق الرصاص عليه ما ادى الى مقتله.

وأضافت أن المسلحين لاذوا بالفرار بعد ارتكابهم لعملية الاغتيال.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة متتالية من الاغتيالات والتصفيات التي تشهدها المحافظات المحتلة، سيما في ظل احتدام الصراع بين حزب الاصلاح وقوات بالانتقالي.

قيادات اصلاحية من جانبها اتهمت الإمارات وادواتها بإعتيال أكثر من 25 قيادي إصلاحي بعدن خلال الفترة السابقة .