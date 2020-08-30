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عدن - ياسمين التهامي - ندوة توعية مجتمعية للمراة تنظمها المساحة الامنة للنساء والفتيات بالمهرة

المهرة - لميس الأصبحي

نظمت مساء اليوم الأحد المساحة الامنة للنساء و الفتيات بالمهرة بتمويل من صندوق الامم المتحدة للسكان و تنفيذ CSSW-YEMEM جلسة توعية مجتمعية لعدد من النساء العاملات و طالبات الجامعة بمدينة الغيضة.

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جديد اب برس

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جلسة التوعية التي حاضرت فيها المدربة بدرية سالمين خويطر و تطرقت من خلالها إلى ثلاثة محاور حول موقف الشريعة الاسلامية من عمل المرأة واقسام العمل التي تصدرت بها النساء في عهد الرسول وبعده و تناول المحور الثالث كيف تصبحي امرأة ناجحة مع الاستشهاد بعدد من قصص النجاح.



و أوضحت بدرية أن الندوة تهدف إلى التأكيد على أهمية دور المرأة العاملة في عجلة البناء و التنمية بالمهرة وضرورة تعزيز قدراتها و رفع مستوى معارفها واسهاماتها المتعددة في المجمتع.