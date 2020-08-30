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عدن - ياسمين التهامي - قسم شرطة" الجراف - صنعاء" يلاحق منتسبي الفرقة الاولى مدرع



أصدرت النيابة العامة العسكرية دائرة القضاء العسكري رئاسة هيئة الاركان العامة وزارة الدفاع اليمنية صنعاء الخاضعة لسلطة جماعة الحوثي امر بالقبض القهري على المجند سند سليمان عبد الرحيم الزوقري.

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جديد اب برس

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ويأتي هذا الضبط والاستجواب عن وقائع الهروب وعدم الالتحاق بوحدته العسكرية والخدمة الميدانية العملياتية والقتالية مع الجيش واللجان الشعبية المنسوبة للجماعة في عملياتها القتالية ضد عدوان التحالف العربي واعوانهم في الداخل حسب ماجاء في محتواء قرار الاتهام والضبط المسجل تحت مسمى ( قرار ضبط قهر رقم ( 219 ، ن ق ع ، 2016م ) الصادر بتاريخ 25 ديسمبر 2016م، وورد اسم المذكور ضمن قائمة تضمنت اسماء مجموعة من المنتسبين للفرقة الاولى مدرع المتخلفين عن خدمة الدفاع عن الوطن حسب ادعاء الجماعه.

واكدت النيابة ثبوت انتساب الجندي ( سند الزوقري) للسلك العسكري لدى الفرقة الاولى مدرع سابقا بموجب الكشوفات والارشيف السابق الخاصة بالفرقة الاولى مدرع، وبيانات دائرة شؤون الافراد وزارة الدفاع تحت رقمه العسكري.

وقدمت النيابة العامة أمر الضبط القهري الى قسم ( شرطة الجراف) لمداهمة بيته ومقر تواجده لضبطه وإمثاله امام النيابة العسكرية الميدانية- في تهم الهروب و التخلف من واجب الخدمة العسكرية القتالية الميدانية وشرف الدفاع الوطني.

وشددت النيابة العامة العسكرية على إحالة المجند سند سليمان عبد الرحيم الزوقري بعد ضبطه الى النيابة الميدانية و المحكمة الابتدائية الميدانية العسكرية المختصة للحكم عليه في وقائع الهروب والتخلف عن الواجب الوطني بالدفاع المقدس مع الجيش واللجان الشعبية التابعة للجماعة ضد مايتعرض له الوطن من عدوان خارجي حسب زعمها.

وتبرر جماعة الحوثي اوامر القبض القهري والمثول امام محاكم ميدانية مخالفة للقوانين عمدت على أنشائها لهذه الاغراض ، في كونها تاتي متفقه مع القوانين ومتلائمة مع طبيعه ومتطلبات المرحلة الطارئه الناشئة عن العدوان الخارجي بقيادة التحالف العربي واعوانهم في الداخل حسب زعمها، التي تستوجب التزام المنتسبين للجيش القيام بواجبهم المقدس وفقا للقوانين.

وتدعي النيابه في ان قائمة المتهمين التي ورد فيها اسم المذكور، في انها تأتي متفقه مع أحكام القوانين والقرارات المعده في عهد النظام السابق مثل القانون رقم(67) لسنة 1991م بشأن الخدمة في القوات المسلحة والأمن ، وقانوت الجرائم والعقوبات العسكريةرقم 21 لسنة 1998م، و قانون الاجراءات الجزائية العسكرية رقم 7 لسنة 1996م.

ونلفت الاشارة بان جماعه الحوثي اصدرت اعلان دستوري في تاريخ 6 فبراير 2015م معلقه بذلك سلطات مجلس النواب والدولة وبعض القوانين السيادية التي تراى سياقها تخالف اهداف الجماعه ومتطلبات المرحلة التي تريد تكريسها على مناطق سيطرتها.

يذكر أن المجند سند سليمان عبد الرحيم الزوقري، يبلغ من العمر 24 عام رتبه مجند ويحمل الرقم العسكري/1،009،146 ، احد منتسبي الوحدة/ الفرقة اولى مدرع ك16مجندين رياضيين التابعة للانشطة الرياضية- الجراف امانة العاصمة.