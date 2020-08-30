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عدن - ياسمين التهامي - ضجة واسعة في هذه الدولة "الخليجية" بعد تداول فيديو يسيء لـ‘‘صحابة النبي’’ خلال خطبة دينية بمناسبة عاشوراء.. وبيان رسمي بشأنه !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت وزارة الداخلية البحرينية، قرارا، بعد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، خطبة دينية يظهر فيها شخص وهو يدلي بتصريحات بمناسبة ذكرى عاشوراء، وهو يتعدى بها على صحابة النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، ووجه فيها إساءات إلى شخصية تعتبر رمزا لدى طوائف إسلامية أخرى. وقالت الداخلية البحرينية، في بيان لها، "تعقيبا على مقطع مصور متداول بالواقعة، قامت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، باستدعاء وتوقيف شخص، ارتكب مخالفات قانونية أثناء إلقائه خطبة بإحدى المناسبات الدينية". وأضافت أن "الشخص الموقوف تعدى على الصحابة الكرام وأهان علنا، رمزاً أو شخصاً، موضع تمجيد أو تقديس لدى أهل ملة، الأمر الذي يعد ارتكابا للفعل المجرم بنص المادة (2/310) من قانون العقوبات، فضلاً عن كونه يسهم في إثارة الفتنة وتشجيع التطرف وتهديد السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي"، مؤكدة أنه "قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة، تمهيدا لإحالة القضية إلى النيابة العامة".

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