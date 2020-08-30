وزارة التربية بـ"عدن" تعلن بدء الدراسة لطلاب الثانوية وتأجيل المرحلة الأساسية

أعلنت وزارة التربية والتعليم التابعة للحكومة الشرعية بعدن، اليوم الأحد، بدء الدراسة للمرحلة الثانوية، وتأجيل المرحلة الأساسية إلى الشهر القادم؛ بسبب اجراءات كورونا.

وقالت وكالة سبأ نقلا عن وزير التربية بعدن، الدكتور عبد الله لملس، إن وزارته أقرت "بدء الدراسة للمرحلة الثانوية في السادس من سبتمبر القادم وفقاً للتقويم الوزاري، وتأجيل الدراسة للمرحلة الأساسية إلى الرابع من أكتوبر القادم".

وأوضح الوزير لمليس، في توجيه لمدراء مكاتب التربية، "أن التأجيل للمرحلة الأساسية ورياض الأطفال جاء بناء على قرار لجنة الطوارئ العليا في اجتماعها الأخير بشأن بدء العام الدراسي الجديد 2020- 2021م ومتطلباته على ضوء ما تم رفعه من الوزارة في ظل جائحة كورونا".

وأشار الوزير لملس، الى أن التأجيل جاء لإيجاد فرصة لوضع الحلول والمعالجات لعدد من المشكلات التي تواجه بدء العام الدراسي وأهمها القضايا المتعلقة بحقوق المعلمين، وتوفير الكتاب المدرسي وأدوات السلامة، وعجز قوام المدرسين في بعض المحافظات، نظرا لوصولهم لمرتباتهم، والنزوح المستمر للطلاب من مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، واستيعابهم بمدارس المحافظات المحررة.

وكانت لجنة الطوارئ العليا لمكافحة وباء كورونا التابعة لوزارة الصحة بعدن، قد أقرت في الـ 25 من يونيو إنهاء العام الدراسي لطلاب الثانوية، واتخاذها لعدد من الخيارات والبدائل؛ بسبب جائحة كورونا.

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وأقرت اللجنة اعتماد المعدل التحصيلي ( وهو بجمع نتيجة الطالب في أول ثانوي+ نتيجته في ثاني ثانوي + نتيجة الطالب في الفصل الأول لثالث ثانوي)، وقسمة حاصل الجمع على (3) ونتيجة القسمة على (3) يكون المعدل التحصيلي للطالب في الثانوية العامة.

وأدت الحرب إلى انقسام العملية التعليمية بين حكومة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، وحكومة عدن التابعة للحكومة الشرعية، حيث باتت الدراسة والامتحانات تتم بشكل منفصل كلا في إطار سيطرته.

وأدى الانقسام في مؤسسات الدولة وتحديدا في وزارة التربية إلى إقرار حكومة عدن لإجراءات بشأن الامتحانات الوزارية لطلاب المرحلة الأساسية والثانوية، حيث تم إلغاءها من قبل حكومة الشرعية بعدن، في الوقت الذي لا يزال طلاب مناطق الحوثيين يؤدون هذه الامتحانات حتى اليوم.