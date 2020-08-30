بعد احتجاجات على تردي الكهرباء.. السلطة المحلية بحضرموت تعلن منع المظاهرات

أعلنت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت، اليوم الأحد، منع الفعاليات والتجمّعات والمظاهرات والوقفات، في عموم حضرموت، بعد سلسلة احتجاجات على تردي خدمة الكهرباء.

وأضافت خلال اجتماع لها، أن هذا القرار يأتي، بعد رصدها مجاميع تخريبية وإجرامية، هدفها خلال الأيام والأسابيع القادمة، استهداف أمن المواطن والمحافظة، وإقلاق السكينة العامة وحالة الاستقرار الأمني.

وعللت ذلك، حتى لا تكون هذه التجمعات والمظاهرات، مدخلاً للخارجين عن القانون لتنفيذ مخططاتهم واستغلال حرية التعبير عن الرأي، التي كفلها القانون لتنفيذ تلك المخططات والإضرار بالمواطنين.

وحثت السلطة المحلية، واللجنة الأمنية بالمحافظة، كافة شرائح المجتمع والمواطنين، التعاون مع الأجهزة العسكرية والأمنية، لمواجهة هذه الأخطار المحتملة.

يُشار إلى أن الاسبوع الماضي، شهدت المكلا ومديريات أخرى بالساحل، مظاهرات ضد انهيار منظومة الكهرباء، وذلك بعد الاعلان الرسمي من المؤسسة العامة للكهرباء، ببرنامج طفي أربع ساعات مقابل تشغيل ساعتين فقط في اليوم الواحد، ما أثار ذلك غضب المواطنين، وخصوصاً في هذه الأيام التي تتصاعد فيه درجات الحرارة بساحل حضرموت.