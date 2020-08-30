شكرا لقرائتكم خبر عن توجيهات عسكرية عليا .. تصدر في الأثناء بشأن مأرب وما حيط بالمدينة من توجسات خطيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك بتعزيز الجاهزية ومضاعفة الإجراءات لحماية المدنيين وردع المليشيات الحوثية، وجرائمها المتكررة ضد المدنيين..مؤكدا دعم الحكومة لكل إجراءات السلطة المحلية بمحافظة مأرب للقيام بواجباتها ومسؤولياتها في مختلف الجوانب.

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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي ،اليوم، مع محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، ناقش فيه مستجدات الأوضاع وجهود قيادة السلطة المحلية والتنفيذية في الجوانب التنموية والخدمية والصحية، وما تبذله المؤسسة العسكرية والأمنية للحفاظ على الاستقرار والسكينة العامة.

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كما جرى مناقشة استمرار التصعيد العسكري للمليشيات الحوثية واستهدافها المتكرر للاعيان المدنية والمدنيين بالمحافظة وآخرها تدمير البئر الوحيد بمديرية مدغل الذي يزود أبناء المديرية ومخيمات النزوح بالمياه، وقصف معسكر مسجد الامن، وغيرها من الاعمال الاجرامية التي تشير الى نهج وسلوكيات هذه المليشيات الإرهابية التي لا تؤمن بالسلام.

وجدد الدكتور معين عبدالملك، التعبير عن تقديره لكل الجهود التي تبذلها قيادة السلطة المحلية بمحافظة مأرب وما تقوم به في خدمة المواطنين والنازحين..مثمنا الدور المشرف لأبناء محافظة مأرب الذين كان لهم السبق في الوقوف بوجه المشروع الحوثي الامامي الكهنوتي، وقدمت ولاتزال خيرة أبنائها من اجل كرامة اليمن واليمنيين والحفاظ على الثورة والجمهورية.

من جانبه، أكد محافظ مأرب ان كل المحاولات الحوثية لن تنال من أمن واستقرار المحافظة، وان مجازرهم الدموية و استهدافهم للمدنيين لن تنال من عزيمة الجيش الوطني والمقاومة ورجال القبائل في التصدي لهذه المليشيات الإجرامية وهزيمة مشروعها الكهنوتي..مشيرا الى مستجدات الأوضاع بالمحافظة في مختلف الجوانب وما تبذله السلطة المحلية للتعامل مع كل التحديات وتجاوزها بما يخدم المواطنين.