شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. وفاة العرادة قبل قليل والحزن يعم المنطقة .. ومصدر يكشف السبب! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفي قبل قليل مواطن اثر التماس كهربائي في محافظة مأرب شرق البلاد. . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed وتسبب إلتماس كهربائي بوفاة صالح ابن فهد الشواي العراده مساء اليوم. واثار خبر وفاته حزن عميق لدى أوساط القبيلة التي ينتمي لها.

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