محافظ عدن : هناك جملة من المشاريع التنموية سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد محافظ عدن، أحمد حامد لملس، إعتماد الحكومة لموازنة عاجلة من أجل تنفيذ البرنامج الإستثماري لمحافظة عدن للعام الجاري 2020..مشيراً إلى أن هناك جملة من المشاريع التنموية التي سيتم الإعلان عنها من قبل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن خلال الأيام القادمة .



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وشدد محافظ عدن ،خلال ترأسه، اليوم الأحد، إجتماعاً موسعاً للمكتب التنفيذي ومدراء عموم المديريات، بحضور، أمين عام المجلس المحلي بدر معاون، ووكلاء المحافظة، ونائب مدير أمن عدن العميد أبوبكر جبر ،على ضرورة تكاتف جهود الجميع ومضاعفتها من أجل خدمة المواطنين في عدن وفقاً للإمكانيات المتاحة..لافتاً إلى تشكيل لجان عمل برئاسة وكلاء المحافظة من أجل متابعة سير العمل في المؤسسات والمرافق الحكومية والارتقاء بها بما يخدم المصلحة العامة .

وأشار المحافظ لملس إلى إهتمام القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بمحافظة عدن وتحسين الخدمات فيه..مشيراً الى أنه سيتم محاسبة المقصرين في أداء مهامهم.

واستعرض الاجتماع ،عدداً من التقارير حول سير العمل في المؤسسات الخدمية والصعوبات والعراقيل التي تواجه نشاطها، والحلول المناسبة لتلك الصعوبات.