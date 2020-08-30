غارات مكثفة يشنها العدو السعودي على الجوف ومأرب والبيضاء و101 خرقا لمرتزقته في الحديدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات

شن طيران العدوان السعودي ، اليوم الأحد، 21 غارة جوية على محافظات الجوف ومأرب والبيضاء.

وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن 11 غارة على مديرية مدغل و6 غارات على مديرية ماهلية بمأرب و3 غارات على مديرية ولد ربيع بالبيضاء وغار على مديرية الحزم بالجوف.

وفي الحديدة أوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط أن قوى العدوان ارتكبت 101 خرقا في جبهات الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف المصدر أن من بين خروق العدوان استحداث تحصينات قتالية في حيس وتحليق 4 طائرات حربية في أجواء الجبلية والفازة وحيس و تحليق 8 طائرات تجسسية في أجواء الجبلية والجاح والفازة وحيس و33 خرقا بقصف صاروخي ومدفعي.