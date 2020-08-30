بعد قرار نقلهم الى مأرب .. عسكريون في عدن يحاصرون قيادة التحالف في البريقة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

إحتشد عشرات العسكريين بينهم متقاعدين، اليوم الأحد، أمام أحد المعسكرات التابعة لتحالف العدوان السعودي في محافظة عدن ، وذلك للتأكيد عن رفضهم لقرار التحالف بنقلهم للقتال في محافظة مأرب وللمطالبة برواتبهم المنقطعة منذ عدة أشهر.

وأغلق المحتجون البوابة الرئيسية لمقر قيادة تحالف العدوان في منطقة البريقة، كما حاصروا المعسكر الذي يقع فيه مقر القيادة من جميع الاتجاهات باستثناء جهة واحدة، منددين بالتوجيهات الصادرة من قبل التحالف التي قضت بنقل عشرات العسكريين الى محافظة مأرب .

وأشار المحتجون الى الأوضاع المأساوية التي تعيشها المحافظة عموماً والعسكريين خاصة، محملين التحالف مسؤولية ما الت اليه الأوضاع سيما بعد نقله للبنك المركزي اليمني من صنعاء الى عدن وتحويله للأموال الى البنوك السعودية والاماراتية.

وهددوا بالتصعيد واغلاق جميع المنافذ في حال واصلت قيادة تحالف العدوان تجاهل مطالبهم.. مؤكدين أن محافظة عدن استقبلت خلال الفترة الماضية مليارات الريالات من العملة النقدية المطبوعة حديثاً (دون غطاء قانوني) مطالبين بالكشف عن مصير تلك الأموال .

وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تناقلوا وثيقة (ينشرها الخليج 365) صادرة عن قيادة تحالف العدوان تقضي بنقل 300 عسكري الى مأرب لدعم مليشيات حزب الاصلاح بالمحافظة، وذكرت مصادر مطلعة أن قيادة التحالف قررت التضحية بالمتقاعدين للقتال في مأرب مقابل دفع رواتبهم، سيما بعد رفض المجلس الانتقالي الجنوبي في ارسال تعزيزات عسكرية الى مأرب.