رصد 3 آلاف واقعة إنتهاك خلال عام والحوثي يتصدر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

كشفت لجنة حكومية يمنية معنية بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، الأحد، عن قرابة 3 آلاف انتهاك خلال عام، ارتكبت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، العدد الأكبر منها.



وقالت اللجنة الحكومية للتحقيق في الانتهاكات، إنها تمكنت خلال عام كامل ( من 1 أغسطس/آب 2019 وحتى 31 يوليو/تموز 2020)، من استكمال التحقيق في 2940 واقعة انتهاك لحقوق الإنسان في مختلف المحافظات اليمنية.

وذكرت اللجنة، في تقريرها الدوري الثامن، أن إجمالي الضحايا فيها 6163، واستمعت إلى قرابة 15 ألف شاهد ومبلغ وضحية.

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ووفقا للتقرير، فقد انتهت اللجنة من التحقيق في مقتل 712 مدنيا، بينهم 66 امرأه و122طفلا، فيما أصيب 935، بينهم 113 امرأة و274 طفلا بعموم المحافظات اليمنية.

ورصد التقرير، تجنيد 126 طفلا، و85 واقعة زراعة ألغام جميعها انفردت بها مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا، و1304 حالة ادعاء تعسفي واختفاء قسري، و55 واقعة قتل خارج القانون.

وقال رئيس اللجنة، القاضي أحمد المفلحي، في تصريحات نقلتها وكالة "سبأ " الرسمية، إن التقرير تضمن أنواع الانتهاكات والجهات المسؤولة، واللجنة التزمت في عملها بمنهجية واضحة وفقا للمبادئ والمعايير الدولية المتمثلة بمبدأ الشفافية والاستقلالية والحيادية والموضوعية والمهنية والسرية.

وتأتي مليشيا الحوثي الانقلابية، التي تحكم سيطرتها على غالبية المحافظات شمالي اليمن، في صدارة مرتكبي الجرائم، وأحدثها قنص الطفلة رويدا صالح (10 أعوام) في حي الروضة بمدينة تعز والتي عرفت لاحقا بـ"طفلة الماء"