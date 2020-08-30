نائب رئيس الوزراء ومحافظ المهرة يتفقدان سير العمل الملاحي بميناء نشطون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء - القائم بأعمال وزير النقل الدكتور سالم احمد الخنبشي ومحافظ محافطة المهرة، محمد علي ياسر ، اليوم، سير العمل الملاحي في ميناء نشطون وسبل تطويره وتحديثه.



وخلال الزيارة افتتح الخنبشي مكتب الهيئة العامة للشؤون البحرية في الميناء الذي يُعنى بالسلامة والأمن وسيعمل على تنظيم العمل داخل الميناء والارتقاء به للأفضل.

كما قام نائب رئيس الوزراء والمحافظ بجولة تفقدية إلى رصيف وقناة الميناء وبعض مكوناته.

واشار إلى أن ميناء نشطون يمثل أهمية اقتصادية كبيرة ويتمتع بخاصية جغرافية قل ما تجدها في الموانئ اليمنية الأخرى وقابل للتطوير والتوسعة .. موجهاً مؤسسة هيئة مواني البحر العربي بضرورة تعميق القناة ورفع المخلفات المتراكمة على مدى السنوات الماضية وإعادة تأهيل رصيف الميناء وامتداده ليتسع لأكثر عدد من البواخر.

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ولفت الخنبشي الى انه سيعمل على التوجيه وحل القضايا في نطاق صلاحياته وخاصة مشكلة بقاء البواخر في الانتظار على بعد 100 ميل من الميناء على أن يناقش الامر مع الجهات المختصة.

كما زار الخنبشي ومعه محافظ المهرة، مكتب الكونترول الخاص بالميناء والمزود بعدد من الأجهزة الحديثة للسيطرة على الملاحة في الميناء والمياه الإقليمية في محافظة المهرة ، مطلعا على احتياجاته لبعض التجهيزات وموجهاً بضرورة توفير المنظم الخاص بالتشغيل.

وأشار الى انه سيقوم خلال زيارته بجولات ميدانية لمنفذي صرفيت وشحن وسيعقد لقاءات مع قيادة السلطة المحلية بالمحافظة الجهات المختصة للإشراف على طبيعة العمل في المنافذ وتطويرها.

وكان نائب رئيس الوزراء القائم بأعمال وزير النقل قد وصل اليوم الى محافظة المهرة، حيث كان في إستقباله محافظ المحافظة، والأمين العام للمجلس المحلي سالم عبدالله نيمر ووكيلا المحافظة مختار بن عويض الجعفري وصالح عليان ومدير امن المحافظة العميد مفتي سهيل صموده وعدد من قيادات السلطة المحلية ومدراء عموم الوزارات والمؤسسات الحكومية وقادة الوحدات العسكرية والأمنية بالمحافظة.

ورافق نائب رئيس الوزراء خلال زيارته، رئيس هيئة الطيران المدني والارصاد، الكابتن صالح سليم بن نهيد والقائم بأعمال المدير التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر العربي، سالم باسمير ورئيس هيئة الشؤون البحرية للبحر العربي يسلم باعامر وعدد من المسؤولين والمختصين.