شكرا لقرائتكم خبر عن من هو القيادي الحوثي الحاج ابو عمار"الذي تعلم بإيران ولقب بـ "الاعور الدجال " وقتل في صحراء الجوف... صور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقى القیادي الحوثي یاسر یحیى القدمي المكنى أبو عمار مصرعه بغارة جویة لمقاتلات تحالف دعم الشرعیة في جبھة النضود شرق الجوف . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed وقالت مصادر خاصة" أن غارة جویة اصطادت القیادي الحوثي یاسر القدمي الذراع الأیمن لزعیم الملیشیا في الیومین الماضیین في جبھة الجوف. وأضافت المصادر" أن القیادي الحوثي القدمي كان المسؤول الأول لكتائب ماتسمى بالحسین والموت، وقائد محور حجة وقائد عملیة إخماد انتفاضة 2 دیسمبر بمحافظة حجة في 2017 ، كما تولى قیادة المحور الشمالي لإقتحام محافظة عمران في مطلع العام 2014 ومشرفاً القطاع العسكري حینھا ، درس في إیران وعاد للعمل مع زعیم الملیشیا عبدالملك الحوثي في 2011. وفى السیاق أكدت مصادر أخرى "أن القیادي الحوثي القدمي قاد حملة عسكریة على Advertisements أبناء حجور في فبرایر من العام الماضي 2019 ، وتشردت مئات الأسر بسبب مضایقتھ بعد أن اقتحم حجور بمئات العناصر الحوثیة وروع سكانھا ونھب ممتلكاتھم، ویعتبر المسؤول الأول في شن حملات اختطافات واسعة بمحافظة حجة لملحقة المناوئون لھم، وبحسب المصدر فإن أكثر من سبعة معتقلین قتلوا على یدیھ تعذیباً . وغرر بمئات الشباب والاطفال من محافظة حجة وزج بھم إلى جبھات القتال. وتابع المصدر "عمل القدمي مؤخراً مشرفاً للقطاع العسكري الحوثي في جبھة میدي ومع احتدام المعارك الأخیرة في جبھات مأرب والجوف كلفتھا الملیشیا بمھمة في الجوف وبمصرعه تعتبر الملیشیات قد خسرت أھم اركانھا ودعائمھا التي كانت تستند الیھم في تنفیذ مھامھا والتي كانت قد كلفته بقیادة السیطرة على منفذ الودیعة، ولكن لقي مصرعه في صحراء الجوف . وتشھد الجبھات القتالیة بمأرب والجوف مواجھات شرسة بین ملیشیا الحوثي وقوات الجیش والمقاومة من جھة ترافقھا ضربات جویة مكثفة لطیران التحالف العربي تستھدف تعزیزات وتجمعات الحوثیین. وتتكبد الملیشیا الحوثیة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال المعارك التي تخوضھا في جبھات مأرب والجوف فیما تستمر في الزج بمسلحیھا للقتال بطریقة انتحاریة في محاولة لاحراز أي تقدم باتجاه محافظة مأرب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر من هو القيادي الحوثي الحاج ابو عمار"الذي تعلم بإيران ولقب بـ "الاعور الدجال " وقتل في صحراء الجوف... صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.