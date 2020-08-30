شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : معارك عنيفة في مأرب (حصيلة أولية للقتلى) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلعت اشتباكات عنيفة في محافظة مأرب شرق البلاد بين المقاومة والجيش من جهة والحوثيين. وابلغ مصدر عسكري معارك محتدمة ومواجهات بين الشرعية والحوثيين. . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed وقال المصدر ان مواجهات وجها لوجه في جبهات مأرب الغربية والجيش والمقاومة. وافاد بالقول تخوض قوات الشرعية حرب مصيرية في مواجهة ضد الحوثيين. واختتم قائلا ان القتلى من جانب الجيش الموالي للشرعية ٦ قتلى وعشرات الجرحى.

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