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بعد اغلاق مقر التحالف بعدن تعزيزات عسكرية كبيرة تصل هذه المحافظة

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عدن - ياسمين التهامي - دفعت ميليشيات الإصلاح اليوم الأحد، بتعزيزات كبيرة نحو محافظة أبين جنوب اليمن.

ووزع نشطاء محليين من مديرية شقرة عدة صور تظهر فيها تعزيزات لميليشيات الإصلاح الى منطقة الشيخ سالم بأبين.

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وقال النشطاء ان الهدف من التعزيزات نحو الشيخ سالم هو للسيطرة على المناطق التي تم الاستيلاء عليها خلال الأيام الماضية بعد تكبيد قوات الانتقالي التابعة للإمارات خسائر كبيرة.

 

ونوه النشطاء أن ميليشيات الاصلاح تخوض مواجهات عنيفة مع عناصر الانتقالي الجنوبي منذ اعلان المجلس الانتقالي انسحابه مما يسمى باتفاق الرياض.

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