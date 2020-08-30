شكرا لقرائتكم خبر عن دقت ساعة الصفر.. مخطط اماراتي للانقلاب على الشرعية في مأرب (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر مطلع عن مخطط إماراتي للتخلص من محافظ مأرب الشيخ سلطان العرادة لاسيما وان الاخير يقف حجر عثره أمام مشروع أبوظبي الرامي إلى الانقلاب على الشرعية في محافظة مأرب .

وبين المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية أن المخطط الإماراتي يعتمد على تحرك رئيس هيئة الأركان الفريق صغير بن عزيز لانقلاب سريع بالتخلص من المحافظ العرادة وعشرة من القيادات المؤثرة في المحافظة والاستيلاء على السلطة والتخلص من الشرعية حسب المصدر .

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وأشار المصدر إلى أن بن عزيز سيدخل في مفاوضات مع الحوثيين وفقا للمخطط المعد عقب الخلاص من المحافظ العرادة والشرعية بالمحافظة وبرعاية أممية لإيقاف هجوم الحوثيين على مأرب .

وأوضح المصدر ذاته أن الإمارات ترى أن التوقيت مناسب جدا وتصفه بالساعة الذهبية ، باعتبار الشرعية في أضعف حالاتها في مأرب واقتراب توقف المواجهات العسكرية بضغط أممي .

وبين المصدر بأن المخطط الذي تشرف عليه خلية الأزمة التي يديرها المستشار الأمني لولي عهد أبو ظبي الفلسطيني محمد دحلان يرى أن من الضرورة بمكان إنهاء المشهد واختتامه بهذه الخاتمة المناسبة والتي قد لا تتكرر ويفوز ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد مرتين الأولى بالقضاء على الشرعية في مأرب والثانية بإيقاف تقدم الحوثيين عبر التفاوض وإيقاف خطر سقوط مدينة مأرب بأيديهم .