شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الأرصاد يطلق تحذير هام وعاجل لجميع المواطنين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أطلق المركز الوطني للأرصاد الجوية تحذير عاجل لجميع المواطنين من اتساع حالة عدم استقرار الجوي المصحوب بأمطار غزيرة. وكان المركز نبه في وقت سابق اليوم ، المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول وأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والانخفاض في مدى الرؤية الأفقية والانزلاقات الطينية خاصة على الطرقات والمنعطفات الجبيلة حفاظاً على سلامتهم وممتلكاتهم. . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed وحذر الصيادين ومرتادي البحر وربابنة السفن بكافة أنواعها من سوء الأحوال الجوية والرياح الشديدة واضطراب البحر في مياهنا الإقليمية وفي اعالي البحار وشرق خليج عدن وما جاورها في ارخبيل سقطرى والسواحل والمناطق الشرقية والجنوبية لبلادنا. كما نبه المواطنين في المناطق الصحراوية من ارتفاع درجات الحرارة وضربات الشمس وفي المناطق الساحلية من الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية.

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