شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : انفجار عنيف يهز أرجاء شوارع العاصمة صنعاء قبل قليل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مصادر عسكرية مطلعة عن اندلاع معارك عنيفه بين الجيش الوطني والحوثيين في جبهة "نهم" شرق العاصمة صنعاء . وأكدت المصادر أن دوى انفجارات هائلة هز منطقة "جبال صلب" و"المخدره" . . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed ولفتت الى أن طائرات التحالف شنت غارات مكثفة على مواقع الميلشيا في مديرية "نهم".

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