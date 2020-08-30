شكرا لقرائتكم خبر عن بيان هام وعاجل للجيش الوطني عقب َ الفوز بصيد ثمين طال أسرة عبدالملك الحوثي قبل قليل (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الجيش الوطني مصرع نجل شقيقة زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي بمعارك مع قواته في محافظة البيضاء.

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وقال رئيس المركز الإعلامي التابع لمحور البيضاء مصطفى البيضاني في بيان إن القيادي الحوثي العميد محمد حسين الحمران، قتل أمس الأول في محافظة البيضاء مشيرًا إلى ان الحمران نجل شقيقة زعيم الحوثيين.

وخلال الأيام الماضية قتل عدد من قيادات الصف الأول والثاني في الجماعة بمعارك مع الجيش في جبهات مارب والبيضاء والجوف.

وشيعت جماعة الحوثي جثامين عدد من قياداتها البارزة التي لقيت مصرعها مؤخراً، وبينهم اللواء روح الله زيد علي مصلح واللواء عبد المنعم المغربي واللواء ياسر القدمي.