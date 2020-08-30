شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل... العسكريون الجنوبيون يغلقون معسكر التحالف بالبريقة بسبب المرتبات ويهددون بالمزيد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أغلق معتصمون من افراد الهئية العسكرية والامن الجنوبي كلا من بوابات مقر التحالف العربي في العاصمة عدن وكذلك ثلاثة بوابات في ميناء الزيت. . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed وقال المعتصمون ان اغلاق بعض بوابات التحالف بشكل كامل فيما بقت بوابة مفتوحة وكذلك بوابات ميناء الزيت هو اغلاق جزئي حتى الساعة ١٢ ظهراً كرسالة للجهات المسؤولية للتفاعل مع مطالبهم. وطالب المعتصمون الحكومة والتحالف العربي سرعة الاستجابة لمطالبهم المشروعة متوعدين بالتصعيد في حال استمر تجاهلهم.

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