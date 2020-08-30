شكرا لقرائتكم خبر عن وردالان: سقوط قتلي وجرحى في مأرب والحصيلة الأولية في تزايد وهذه تفاصيل طارئة لاندلاع الاشتباكات العنيفة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ندلعت اشتباكات عنيفة في محافظة مأرب شرق البلاد بين المقاومة والجيش من جهة والحوثيين. . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed وابلغ مصدر عسكري "كريتر سكاي" معارك محتدمة ومواجهات بين الشرعية والحوثيين. Advertisements وقال المصدر ان مواجهات وجها لوجه في جبهات مأرب الغربية والجيش والمقاومة. وافاد بالقول تخوض قوات الشرعية حرب مصيرية في مواجهة ضد الحوثيين. واختتم قائلا ان القتلى من جانب الجيش الموالي للشرعية ٦ قتلى وعشرات الجرحى. ا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وردالان: سقوط قتلي وجرحى في مأرب والحصيلة الأولية في تزايد وهذه تفاصيل طارئة لاندلاع الاشتباكات العنيفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.