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عدن - ياسمين التهامي - شاهد الصورة التي أثارت جدلاً واسعاً للسياسي اليمني "حميد الأحمر"

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ل ناشطون صورة التقطت حديثاً للسياسي اليمني حميد الأحمر، أثناء عبوره ليلاً في أحد شوارع مدينة إسطنبول التركية. ويظهر الأحمر مرتدياً ثوباً وكوتاً شالاً بطريقة عادية وكأنه واحد من عوام الناس، على الرغم من كونه أحد أهم وأثرى الشخصيات السياسية في اليمن. وتقدر ثروات بيت الأحمر بملايين الدولارات، لكن انقلاب جماعة الحوثي على العاصمة دفعته إلى مغادرتها واختيار تركيا كملاذ آمن. وكانت أسرة الأحمر وكذا أسرة صالح معروفة بين اوساط اليمنيين بتكبرهم وغرورهم واستقوائهم على من يشاؤون، دون حسيب أو رقيب. وثار جدل كبير على مواقع التواصل بين أنصار حميد الأحمر وبين خصومه على خلفية الصورة المنشورة.

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