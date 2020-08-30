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عدن - ياسمين التهامي - التفاصيل الكاملة لما يحدث من معارك في مأرب و إحصائيات أولية بأعداد القتلى من الجانبين !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements عت اشتباكات عنيفة قبل قليل في محافظة مأرب شرق البلاد بين المقاومة والجيش من جهة والحوثيين ومليشياتهم من جهة أخرى وقال مصدر عسكري ان معارك محتدمة ومواجهات بين الشرعية والحوثيين. وقال المصدر ان مواجهات وجها لوجه في جبهات مأرب الغربية والجيش والمقاومة. وافاد بالقول تخوض قوات الشرعية حرب مصيرية في مواجهة ضد الحوثيين. واختتم قائلا ان القتلى من جانب الجيش الموالي للشرعية ٦ قتلى وعشرات الجرحى. كما أعلن الجيش الوطني مصرع نجل شقيقة زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي بمعارك مع قواته في محافظة البيضاء. وقال رئيس المركز الإعلامي التابع لمحور البيضاء مصطفى البيضاني في بيان إن القيادي الحوثي العميد محمد حسين الحمران، قتل أمس الأول في محافظة البيضاء مشيرًا إلى ان الحمران نجل شقيقة زعيم الحوثيين. وخلال الأيام الماضية قتل عدد من قيادات الصف الأول والثاني في الجماعة بمعارك مع الجيش في جبهات مارب والبيضاء والجوف. وشيعت جماعة الحوثي جثامين عدد من قياداتها البارزة التي لقيت مصرعها مؤخراً، وبينهم اللواء روح الله زيد علي مصلح واللواء عبد المنعم المغربي واللواء ياسر القدمي.

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