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عدن - ياسمين التهامي - شاهد” سعودية “ثملة” ترقص وسط الشارع بملابس فاضحة وتثير ضجة وهذا ما فعلته الشرطة عند حضرت للمكان!

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جديد اب برس

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ل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يرصد فتاة سعودية مُتبرجة، تقوم بعمل حركات غريبة في ممشى الشوقية بمكة المكرمة. ???? فتاة متبرجة في ممشى الشوقية تقوم بعمل حركات فاضحة واستفزازية أمام الناس، وكأنها تجس النبض، هل ستترك، أو سيؤخذ على يدها. ولكن رجال الشرطة الأبطال، كانوا على الموعد، وقبضوا عليها، فلا حرمة ولا كرامة للمجاهرين بالسوء ???? pic.twitter.com/swOppMVK4p — Mohammed Al Zahrani ( وتظهر الفتاة بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، وهي ترتدي تيشيرت زهري وبنطلون “فيزون” أسود ضيق جداً، وتقوم بالرقص وأداء حركات استعراضية، والركض، بطريقة غريبة، وكأنها ثملة أو مُغيبة العقل، وأدت إلى ازدحام مروري بسبب توقف السيارات لمشاهدتها وتصويرها. وفي نهاية الفيديو تصل دوريات الشرطة وتقوم بالقبض عليها ووضعها في داخل السيارة. ???? فتاة متبرجة في ممشى الشوقية تقوم بعمل حركات فاضحة واستفزازية أمام الناس، وكأنها تجس النبض، هل ستترك، أو سيؤخذ على يدها. ولكن رجال الشرطة الأبطال، كانوا على الموعد، وقبضوا عليها، فلا حرمة ولا كرامة للمجاهرين بالسوء ????????⁦☹️⁩???? pic.twitter.com/swOppMVK4p — Mohammed Al Zahrani (@LordOfZahran) August 28, 2020 وأثارت الحادثة غضباً بين السعوديين الذين استنكروا حدوث مثل هذه المواقف في بلاد الحرمين، فكتب طاهر المنيفي: “امس في ممشي الشوقيه في مكه بلد الله الحرام…..الله يهديها هذه لاتقصد رياضة بعملها هذا في مكة اكلمك ما في جوار بيت الله الحرام لكنها تنشر العهر لغيرها شوفوا حركاتها وجسمها تم اختيارها بعناية …اللهم من أراد هذا البلد المبارك بشر اجعل كيده في نحره وتدبيره تدميره/ الزعيم”. امس في ممشي الشوقيه في مكه بلد الله الحرام…..الله يهديها هذه لاتقصد رياضة بعملها هذا في مكة اكلمك ما في جوار بيت الله الحرام لكنها تنشر العهر لغيرها شوفوا حركاتها وجسمها تم اختيارها بعناية …اللهم من أراد هذا البلد المبارك بشر اجعل كيده في نحره وتدبيره تدميره/ الزعيم pic.twitter.com/nLKrUv86Ca — طاهر الاسد المنيفي ؛ (@alza3em_taher) August 26, 2020 وعلقت أخرى: “يتحرشون جوا الحرم، وحدة تسوي رياضة”. يتحرشون جوا الحرم ???????????????? وحدة تسوي رياضة : ???????????????????? https://t.co/d85fOoJ4E0 — ِ (@sellenov) August 27, 2020 وحاول آخر تجميل صورة السعوديات والادعاء بأنها أجنبية، وعلق: “الله علم بنيتها شكلها اجنبيه وعملت كدا عشان تشوه سمعت السعوديات”. الله علم بنيتها شكلها اجنبيه وعملت كدا عشان تشوه سمعت السعوديات — Mooni (@Moon_ali1395) August 29, 2020 وشهدت مكة حادثاً مشابهاً حين ظهرت فتاتان بإعلان لمطعم شاورما بدون حجاب، وبمكياج كامل، وركزت اللقطات على أجسادهن وتعابير وجوههن، وليس على الطعام، وهو ما أثار غضباً واسعاً بين المواطنين الذين رأوا أن في ذلك استغلالاً لأجساد فتياتهن وكأنهن مجرد سلع لجذب الزبائن. إعلان مطعم شاورما في مكة … بدأت موضة استغلال النساء "للاستعراض" كأنهم سلع لجذب الزباين ليت البلدية تقفل المحل قبل لايفتح pic.twitter.com/98eHGn2Hmu pic.twitter.com/77oWyG7xYN — ﮼احمد ﮼المزيني (@AhmadMakkah1) August 11, 2020 ورأى الناشطون الغاضبون أن ما يحدث هو نتيجة لسياسات الملك سلمان ونجله، والانفتاح الاجتماعي الذي يدعو له، خاصة فيما يخص جانب النساء. الجدير بالذكر أن ممشى الشوقية يعد أحد المسارات السبعة المشهورة في مكة والمخصصة لمحبي رياضة المشي والهرولة، ويبلغ طوله حوالي 1 كيلو و 200متر في الاتجاه الواحد، من بدايته حتى يبدأ بالضيق والتحول لرصيف في نهايته.