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عدن - ياسمين التهامي - لعشاق السيارات... هذه أضرار تسخين السيارات الحديثة قبل التحرك بها في الصباح (تعرف عليها)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements عالم السيارات تطور شديد فى كل لحظة ، ومن الممكن أن يكون الحديث اليوم ، هو قديم غدا، لذلك فان العادات التى كانت تتبع مع السيارات فى الماضى قد تصبح ضارة فى الوقت الحالى وكان هناك عادة فى الماضى يعمل بها الجميع وهى تسخين السيارة قبل الانطلاق بها فى الصباح فى السيارات ذات الكربراتير ، حتى لا تحدث بها مشاكل ، ولكن الآن مع نظام الحقن الالكترونى اصبح ضار على السيارة والمحرك وخلال السطور القادمة نتعرف سويا على ضرر تسخين السيارات الحديثة فى السباق او التوقف لفترات طويلة قبل الانطلاق في عالم السيارات مثل مافي حياتنا الاجتماعية ، كثير من البدع التي نتصور أنها مفيدة وحقيقية وهي تضر بالسيارة وبدلًا من بشكل صحيح يؤدي الأمر لتعريضها للمشاكل أو الظهور بمظهر سيئ أولا : فى الماضى كانت عملية إحماء او تسخين السيارة ومحركها قبل الانطلاق صحيحة بسبب وصول الوقود والزيوت الى كافة اجزاء المحرك ولكن اليوم مع نظام الحقن الالكترونى فى السيارات الحديثة قد تحدث مشاكل بسبب تحمية المحول الحفاز والأجزاء الميكانيكية الأخرى للسيارة، بالإضافة إلى هدر كمية من الوقود دون فائدة ثانيا : الحقن الالكترونى للوقود يحتاج 7 ثوان فقط من بداية تشغيل المحرك يجعل وصول الوقود والزيوت منتشرة بشكل صحيح فى كافة إرجاء المحرك ثالثا : فى الماضى كانت تحتاج السيارة موديلات 90 فيما قبل الى وقت اكبر فى التشغيل بعد فترة إيقاف طويلة بسبب إيصال الوقود إلى المستوي المطلوب لتشغيل المحرك ، ولكن اليوم تم تصميم علبة صغيرة لتخزين الوقود تحت الضغط المطلوب لتشغيل المحرك في أي وقت حتى بعد عدة أيام من توقف السيارة عن العمل هذه العلبة تسمى مخزن الضغط. المصدر: صدى البلد

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