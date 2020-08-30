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عدن - ياسمين التهامي - شاهد الفخامة.. تسريب أول صور رسمية تخطف الأنظار لسيارة مرسيدس SL 2021

في شهر يناير رصدت العدسات التجسسية الجيل القادم من سيارة مرسيدس SL أخيراً، وخلال الأشهر السبعة الماضية ، كانت السيارة ذات السقف المكشوف جزءً من "خطوات التطوير الرقمي الشاملة ، وتشغيل منصات الاختبار ، وتجارب المحاكاة"، والآن أعلن الصانع الألماني عن إحرازه تقدماً كبيراً في عملية تطوير النموذج الأولي لطراز SL الجديد، وبالتالي أصبحت السيارة جاهزة لاختبارات الطريق المكثفة. سيتولى قسم AMG للأداء العالي مهمة التطوير الشامل لسيارة SL الجديدة، وستتمثل الخطوة التالية في عملية البحث والتطوير في مركز الاختبار والتكنولوجيا التابع لمرسيدس، وكذلك على الطرق العامة في أوروبا، وبهذه المناسبة نشرت مرسيدس صورًا للسيارة تحت تمويهات مكثفة تخفي معظم تفاصيلها. تصميم مرسيدس SL 2021 تشير مصادرنا أن SL الجديد سيتحول من تصميم السقف الصلب إلى السقف القماشي، وهناك أيضًا شائعات حول حصولها على مقصورة 2 + 2 ولكن لا يمكن تأكيد هذه المعلومة في الوقت الحالي، كما قالت مرسيدس في وقت سابق أن SL الجديدة ستستوحي تصميمها من طراز 300 SL الأصلي. مرسيدس SL 2021 من الأمام أثناء اختبارها على الطرقات العامة محرك مرسيدس SL 2021 نظراً لأن تطويرها سيكون على يد AMG، فبالتالي ستكون مرتبطة بشكل كبير مع الجيل القادم من مرسيدس AMG GT، لكنهذا لا يعني أن التصميم الخارجي سيكون متطابق، ولكن من المحتمل أن تتشارك السيارتين في بعض خيارات المحركات. في الوقت الحالي، لا زالت مرسيدس متحفظة على موعد إطلاق SL الجديدة، ولكننا نتوقع أن يتم الكشف عن السيارة المنتظرة في النصف الثاني من العام المقبل، ويمكن أن تبدأ المبيعات في الأسواق العالمية على أواخر 2021. المصدر: سعودي أوتو

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