اليمن تودع أحد قادة ثورة 26 سبتمبر المجيدة

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يزيد بن سلمان - شبوة -
توفي يوم السبت، اللواء عبد الله الضبي، أحد أبرز قيادات ومناضلي ثورة 26 سبتمبر المجيدة بعد مسيرة حافلة بالنضال والعمل السياسي.
وسبق أن تقلد اللواء الراحل عدداً من المناصب القيادية والوزارية والعسكرية والأمنية والدبلوماسية خلال العقود الماضية.
السيرة الذاتية للمناضل الضبي:
الإسم : عبدالله الضبي
الرتبة العسكرية : لواء
- درس الابتدائية والمتوسطة في صنعاء ثم إلتحق بالكلية الحربية وتخرج منها عام 1948 على يد الرئيس الشهيد جمال جميل برتبة ملازم ثاني وقد عين مدرسا بالكلية الحربية لتفوقه الدراسي بها.
- شغل قبل الثورة عدة مناصب أهمها مديرا للأمن العام ومديرا لكلية الشرطة، وكان سكرتيرا خاصا وقائدا لحرس ولي عهد الحكم الأمامي "محمد البدر" وحامل الشفرة الملكية إلى أن قامت الثورة في السادس والعشرين من سبتمبر 1962.
- شارك في قيام ثورة 26 سبتمبر 1962 وفي معاركها مع جحافل العهد الأمامي البغيض.
- بعد الثورة شغل المناصب التالية: ممثل اليمن في القيادة العربية المشتركة 1962
وزيرا للداخلية 1964
محافظا للواء الحديدة 1964 - 1967
وزيرا للداخلية والإدارة المحلية 1967
وزيرا للداخلية 1970 - 1971
وزيرا للاتصالات في حكومتين متتاليتين ورئيسا لمجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية 1971 - 1972
سفيرا لليمن لدى دولة الكويت 1972 - 1978
سفيرا لليمن لدى المملكة الأردنية الهاشمية 1978 - 1980
سفيرا لليمن لدى جمهورية ايطاليا 1981 - 1984
سفيرا غير مقيم لليمن لدى يوغسلافيا 1981 - 1984
مستشارا لرئيس مجلس الوزراء منذ عام 1985 حتى وفاته
رئيسا لجمعية الإخاء اليمني المصري 1992 – 2006
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