شكرا لبحثكم عن خبر ناطق الجيش يتوعد الحوثيين ويكشف عن مفاجآت قادمة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قال الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني، العميد عبده مجلي، السبت، إن قواته الجيش عازمة على استعادة الشرعية وكل المناطق والمحافظات التي سيطر عليها الحوثيون، والعمل على اشعال كافة الجبهات القتالية ومحاكمة القيادات الحوثية.

وأكد العميد مجلي في حديث لقناة "الحدث" السعودية، أن جريمة استهداف جماعة الحوثيين معسكر قوات الأمن الخاصة في مدينة مأرب شمالي شرقي البلاد أمس الجمعة، "لن تمر دون عقاب".

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وشدد العميد مجلي على ضرورة "الحسم العسكري" كحل وحيد، لأن جماعة الحوثيين "لا يمكن التعايش معها ولا يمكن أن تجنح للسلام إلا به".

ولفت العميد مجلي عن أن هناك تواصل مع المنظمات الدولية لإدانة أعمال الحوثيين وتصنيفها كـ"جماعة إرهابية".

وتكبد الحوثيون خلال الساعات الماضية خسائر كبيرة في جبهات القتال بالجوف والبيضاء وصعدة والضالع التي اشتعلت بمعارك ضارية لتخفيف الضغط على مأرب.