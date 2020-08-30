شكرا لبحثكم عن خبر طفل السيل يتحول إلى بطل قومي ويحظى بالتكريم في صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كرّم أمين العاصمة صنعاء المعين من قبل الحوثيين حمود عباد، اليوم السبت، الطفل محمد حسن الحجوري الذي اشتهر بـ”طفل السيل” بعد ظهوره في فيديو مصور ينظف فتحات تصريف السيول أثناء المطر في أحد شوارع العاصمة.

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ومنحت أمانة العاصمة طفل السيل مبلغ تشجيعي (مئة ألف ريال) تقديرا لاستشعاره المسؤولية الاجتماعية والمبادرة التي قام بها في تنظيف مجاري سيول الأمطار بشكل طوعي وتكفلت بإكمال تعليمه في مدرسة خاصة، إضافة إلى التكفل بالسكن والإيواء والإعاشة لأسرته لمدة عام كامل.

ونال الطفل الحجوري (13 عاماً) شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول الفيديو الذي يظهر فيه وهو ينظف إحدى قنوات تصريف السيول في شارع حدة أمام مركز الكميم التجاري.

وكانت عدد من الجهات قد سارعت لتكريم الطفل الحجوري حيث أعلنت جهات تعليمية منحه مقاعد لإكمال تعليمه ودراسة اللغة الإنجليزية، وتبرعت جهات صحية بفحوصات شاملة، وأعلنت جهات أخرى تكريمه بمبلغ رمزي ومساعدة أسرته في المعيشة.

