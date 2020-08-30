شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء يهنئ نظيره الماليزي باليوم الوطني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 بعث رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ،اليوم، برقية تهنئة لنظيره الماليزي محيي الدين ياسين، هنأه فيها بمناسبة احتفالات الشعب الماليزي الشقيق باليوم الوطني.

Advertisements وقدم رئيس الوزراء التهاني لنظيره الماليزي والحكومة والشعب الماليزي بهذه المناسبة..منوها بالعلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين والحرص المشترك على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. كما عبر عن شكره وتقديره للمواقف الماليزية الثابتة والمساندة للحكومة الشرعية، والرافضة لانقلاب المليشيا الحوثية على الشرعية الدستورية، واستضافتها لليمنيين الذين لجأوا إليها.

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