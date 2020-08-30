محافظ شبوة يوجه باستكمال المرحلة الثانية من مشروع الحديقة المركزية بعتق

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 وجه محافظ شبوة محمد صالح بن عديو ، باستكمال مكونات المرحلة الثانية من مشروع الحديقة المركزية بمدينة عتق.

Advertisements وشدد محافظ شبوة خلال لقاءه ،اليوم ، بمديري عموم مكتبي السياحة بالمحافظة جاسم الرويشان والنظافة والتحسين محمد الحامد والمستثمر احمد الباراسي، بضرورة استكمال مشروع الحديقة..مؤكداً على اهميتها لسكان المدينة باعتبارها المتنفس الوحيد. وحث بن عديو ، مكتب السياحية بمتابعة استكمال المشروع وتوفير ماتبقى من مكوناته،وخاصة مايتعلق منها بايجاد مختلف انواع الالعاب الكبيرة فيها اسوة بغيرها من الحدائق المركزية بالجمهورية..موجهاً بتوفير الخدمات الأساسية في الاستراحات الخاصة بالأسر,

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