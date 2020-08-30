شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توزيع أكثر من 11 طناً من السلال الغذائية في جزيرة ميون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ،اليوم، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية ،150سلة غذائية، تزن 11 طنًا و 100 كيلو غرام، للأسر المحتاجة في جزيرة ميون التابعة لمحافظة تعز، استفاد منها 900 فرد.

Advertisements الى ذلك واصل المركز تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة. وجرى خلال الفترة من 20 حتى 26 أغسطس 2020م، ضخ 287,000 لتر مياه صحية للخزانات، وضخ 413,000 لتر مياه الاستخدام للخزانات، إضافة إلى نقل المخلفات ومياه الصرف الصحي من المخيمات إلى أماكن التخلص منها، والصيانة المستمرة للخزانات والحمامات، وتنفيذ حملات الرش لمكافحة نواقل الأمراض.

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