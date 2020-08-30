- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمين محلي عدن يطلع على صيانة غلايتين بمحطة الحسوة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
أطلع أمين عام المجلس المحلي بمحافظة عدن بدر معاون ، اليوم، على أعمال الصيانة للغلايتين بمحطة الحسوة الكهروحراري، اثر خلل فني تعرضت لها وخروج " 50 " ميجاوات عن الخدمة .
وأستمع معاون ، من نائب مدير المحطة المهندس نوفل مجمل ، حول أسباب الخلل والجهود المبذولة لإصلاحه لإعادة " 50 " ميجاوات للخدمة ، المقرر إدخالها في المنظومة الكهربائية ، خلال الساعات القليلة القادمة ، والذي سيتم رفع الأحمال في المحطة من 70 - 75 ميجاوات .
وأشاد أمين عام المجلس المحلي، بالجهود المبذولة من قبل المهندسين والفنيين وعمال المحطة ، على مدار الساعة في إنجاز أعمال الصيانة لإعادة تشغيل الغلايتين في أسرع وقت ممكن ، وسعيهم الدؤوب لرفع توليد الطاقة الكهربائية في محطة الحسوة الكهروحرارية .
كانت هذه تفاصيل خبر أمين محلي عدن يطلع على صيانة غلايتين بمحطة الحسوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.