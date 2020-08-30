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أمين محلي عدن يطلع على صيانة غلايتين بمحطة الحسوة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 أغسطس 2020

أمين محلي عدن يطلع على صيانة غلايتين بمحطة الحسوة

متابعات_ الخليج 365

أطلع أمين عام المجلس المحلي بمحافظة عدن بدر معاون ، اليوم، على أعمال الصيانة للغلايتين بمحطة الحسوة الكهروحراري، اثر خلل فني تعرضت لها وخروج " 50 " ميجاوات عن الخدمة .

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وأستمع معاون ، من نائب مدير المحطة المهندس نوفل مجمل ، حول أسباب الخلل والجهود المبذولة لإصلاحه لإعادة " 50 " ميجاوات للخدمة ، المقرر إدخالها في المنظومة الكهربائية ، خلال الساعات القليلة القادمة ، والذي سيتم رفع الأحمال في المحطة من 70 - 75 ميجاوات .

 

وأشاد أمين عام المجلس المحلي، بالجهود المبذولة من قبل المهندسين والفنيين وعمال المحطة ، على مدار الساعة في إنجاز أعمال الصيانة لإعادة تشغيل الغلايتين في أسرع وقت ممكن ، وسعيهم الدؤوب لرفع توليد الطاقة الكهربائية في محطة الحسوة الكهروحرارية .

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