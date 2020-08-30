قصف حوثي عنيف على القرى السكنية بالدريهمي جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 أغسطس 2020 الحديدة - الخليج 365 قصفت المليشيات الحوثية الموالية لإيران، اليوم الأحد، القُرى السكنية الواقعة في مديرية الدُّريهمي جنوب محافظة الحديدة بالساحل الغربي لليمن، مستخدمة القذائف المدفعية.

Advertisements وقالت مصادر محلية، إن المليشيات أَطلقت قذائف مدفعية الهاون الثقيل على قرية الجريبة شمال مديرية الدُّريهمي بعنف وكثافة منذ ساعات الصباح الأُولى لهذا اليوم. وأضافت المصادر، أن المليشيات كثّفت استهداف المنازل والمزارع بأنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة المختلفة. وأوضحت أن حالة من الخوف والهلع سادت المواطنين، مما اضطر المزارعين لترك مزارعهم؛ خوفًا من عمليات الاستهداف المتكرر عليهم.

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