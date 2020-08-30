"إعمار اليمن" يوقّع مع مؤسسة فتيات مأرب مذكرة تعاون لتمكين المرأة اقتصادياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

وقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ،اليوم، على مذكرة تعاون مشترك مع مؤسسة فتيات مأرب لدعم رؤية المؤسسة في تمكين دور المرأة، اقتصادياً من خلال "مشروع سبأ للتمكين الاقتصادي للمرأة اليمنية" بهدف تطوير دور النساء في الساحة الاقتصادية.



ومثّل الجانب السعودي خلال التوقيع المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد آل جابر، فيما مثّل مؤسسة فتيات مأرب رئيسة المؤسسة ياسمين علي القاضي.

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وأوضح آل جابر خلال توقيع مذكرة التعاون أن هذا المشروع يعد أول مشروع يوقعه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مع مؤسسة تنموية تقودها امرأة يمنية سواء في محافظة مأرب أو على مستوى الجمهورية اليمنية وأيضاً مسؤولة عن مشاريع لتمكين المرأة اقتصادياً وتمكين الشباب وتعزيز امكانياتهم.

واشار الى أن حاضنة الأعمال التي تم تجهيزها وإعدادها في مأرب ستكون عمل نموذجي لكل ما يمكن عمله في تمكين الفتيات والشباب في مأرب، والتي ستنعكس إيجابياً على بقية المحافظات..مؤكداً أن الدعم التنموي بمحافظة مأرب يأتي في جميع المجالات ومنها: الدعم للقطاع الصحي حيث تم تجهيز عدة مستشفيات عبر تأمين احتياجات العيادات من الأجهزة وتأمين سيارات الإسعاف وتجهيز غرف العناية المركزة بالإضافة إلى تجهيز العديد من المراكز الصحية في مأرب بالأجهزة الطبية.

فيما ثمنت رئيسة مؤسسة فتيات مأرب ،دعم المملكة العربية السعودية ممثلة بالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن..مشيرة الى ان هذا التعاون يهدف الى خدمة اقتصاد المرأة وتعزيز حضورها في المجتمع عبر دعم مشاريع ناشئة وتأهيل النساء لإنشاء مشاريع حُرة، بالإضافة إلى إبراز مواهب نسائية وتكريم شخصيات رائدة.

ويتضمن المشروع إنشاء حاضنة سبـأ للتمكين الاقتصادي للمرأة اليمنية في محافظة مأرب، حيث سيعمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على تجهيز مقر متكامل للحاضنة بجميع مرافقها.