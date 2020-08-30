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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل قيادي بارز من عائلة عبدالملك الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 أغسطس 2020
البيضاء - الخليج 365
أكد مصدر إعلامي عسكري ، مقتل قيادي حوثي بارز تربطه صلة قرابة بزعيم المليشيا عبدالملك الحوثي، بمحافظة البيضاء.
وقال رئيس المركز الإعلامي لمحور البيضاء مصطفى البيضاني إن القيادي الحوثي العميد محمد حسين الحمران، قتل أمس الأول في محافظة البيضاء. مشيرًا إلى ان الحمران نجل شقيقة زعيم الحوثيين.
ويعتبر الحمران من القيادات المهمة والتي يعتمد عليها عبدالملك الحوثي في كافة مهامه.
وخلال الأيام الماضية قتل عدد من قيادات المليشيا الحوثية في جبهة البيضاء والجوف واطراف مارب بينهم قيادات رفيعة مقربة من زعيم المليشيا.
والجمعة، قالت صحيفة 26 سبتمبر الناطقة باسم الجيش الوطني انها رصدت خلال الاسبوع الماضي مقتل اكثر من 600 مسلح حوثي واصابة ما يزيد عن 1200 آخرين في جبهات البيضاء والجوف واطراف مارب.
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