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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمهات المختطفين: قرابة 4 آلاف شخص أُخفوا قسرا منذ سقوط صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 أغسطس 2020
صنعاء - الخليج 365
قالت رابطة أمهات المختطفين إنها رصدت 3862 إخفاء قسري منذ انقلاب مليشيا الحوثي على الجمهورية وإسقاط صنعاء.
وأضافت الرابطة في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمخفيين قسرا الذي يوافق 30 أغسطس من كل عام إن هناك ما يزيد عن 236 مخفيا قسرا مازالوا قيد الإخفاء ولا أحد يعلم عنهم شيئا.
وقالت الرابطة وتقارير حقوقية أخرى أن لدى مليشيا الحوثي قرابة 500 سجنا للمختطفين والمخفيين، حتى نهاية 2019م، بينما تتركز سجون الحزام في البريقة والتواهي وعددا من المنازل وتقدر أعدادها بأقل من عشرة سجون سرية.
مشيرة إلى أن مليشيا الحوثي تتصدر تلك الانتهاكات، فيما تأتي قوات الحزام الأمني المدعوم إماراتيا بالمرتبة الثانية في قائمة الجهات التي تخفي من تعتبرهم معارضين وثالثا الحكومة اليمنية .
ومن بين المخفيين قسرا في سجون مليشيا الحوثي نساء اختطفتهن مليشيا الحوثي وفرقة الزينبيات الحوثية.
ورصدت منظمات حقوقية وفاة قرابة مائتي مختطف ومعتقل معظمهم نتيجة التعذيب على يد مليشيا الحوثي وآخرين قضوا في سجون الحزام الأمني المدعوم إماراتيا في لحج وعدن.
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