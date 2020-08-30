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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 54 خرقا حوثيا خلال الـ 12 ساعة الماضية بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 أغسطس 2020
الحديدة - الخليج 365
رصدت القوات المشتركة 54 خَرْقًا للهدنة الأُممية ارتكبتها عناصر مليشيات الحوثي في الـ 12 ساعة الماضية، بمناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة.
وبحسب مصدر عملياتي في القوات المشتركة: فإن الخروقات الحوثية التي بلغ عددها 54 شملت أعمالًا عسكرية عدائية، تنوعت بين عمليات قصف واستهداف وقنص. ووفقًا للمصدر، فقد استعملت المليشيات الإيرانية الأسلحة الثقيلة والمتوسطة منها قذائف الهاون عيارات [120, 82, 62] وقذائف آر بي جي وسلاح م,ط 23 بالإضافة إلى الأسلحة الرشاشة عيارات [12,7، 14,5] ومعدل البيكا والشيكي وسلاح القناصة.
وطالت الخروقات الأحياء والقرى السكنية ومزارع المواطنين والطرقات العامة والفرعية في بلدتَي الجبلية والفازة ومركز مدينة التُّحيتا، ومديريتَي حَيْس والدُّريهمي وبلدة الجاح ومدينة الحديدة طبقًا للمصدر ذاته.
وتضاف هذه الخروقات إلى 163 خَرْقًا ارتبكتها مليشيات الحوثي في الـ 48 الساعة الماضية في مختلف مناطق الحديدة، ضمن مساعي المليشيات لنسف الهدنة الأُممية الممثلة باتفاق استوكهولهم الذي وُقِّع عليه أواخر العام 2018م
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