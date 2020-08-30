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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المشتركة تحبط محاولة تسلل نفذتها المليشيات الحوثية بحيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 أغسطس 2020
الحديدة - الخليج 365
أَحبطت القوات المشتركة محاولة تسلُّل نفَّذتها مليشيات الحوثي شمال شرق مديرية حَيْس جنوب محافظة الحديدة، وأَوقعت في صفوفهم قتلى وجرحى.
وقال مصدر عسكري ميداني في القوات المشتركة: إن عناصر من مليشيات الحوثي حاولت التسلُّل إلى موقع القوات المشتركة من الجهة الشمالية الشرقية لمديرية حَيْس ولكن دون جدوى.
وأَكد المصدر أن القوات المشتركة خاضت اشتباكات عنيفة مع عناصر المليشيات الحوثية المتسلِّلة وأَوقعت في صفوفهم قتلى وجرحى فيما لاذ من بقي منهم بالفرار باتجاه مخابئهم.
وفي السياق أشار المصدر إلى تعرُّض قريةِ بيت مغاري الواقعة شمال غرب حَيْس لاستهداف حوثي بالأسلحة الرشاشة، فيما قامت القوات المشتركة بتحديد مصادر النيران وإخمادها بضربات مباشرة.
وتحاوِل مليشيات الحوثي استعادة الموقع التي خسرتها لإعادة الثقة لعناصرها المتقهقرة مستغلة الهدنة الأُممية، ولكن دون فائدة؛ إذ تتوالى عليها الخسائر تباعًا على أيدي القوات المشتركة
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