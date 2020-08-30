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نيران قناص حوثي يصيب أمران مسنة بحيس جنوب الحديدة

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 أغسطس 2020

نيران قناص حوثي يصيب أمران مسنة بحيس جنوب الحديدة

الحديدة - الخليج 365

أصابت رصاص قناصة حوثية، امرأة مسنَّة صباح اليوم الأحد في مدينة حَيْس جنوب محافظة الحديدة.

 

مصادر محلية أفادت أن المواطنة مريم زهاري في السبعينات من عمرها تعرضت لإصابة خطيرة برصاص الحوثيين، أثناء رعيها الأغنام بالقرب من منزلها شرق مدينة حَيْس.

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وأضافت المصادر، أن المواطنين هرعوا إلى المكان على الفور لإسعاف المرأة المصابة إلى إحدى النقاط الطبية لتلقي الإسعافات الأولية ثم نقلها إلى مدينة المخا لاستكمال تلقي العلاج اللازم.

 

هذا وتستمر الانتهاكات الحوثية بحق المدنيين، مستخدمة الأسلحة الرشاشة والقناصة والقذائف المدفعية في مناطق متفرقة من الساحل الغربي، في ظل تخاذل أُممي وصمت دولي.

 

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