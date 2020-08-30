الأرصاد يعلن عن الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 أغسطس 2020

عدن - الخليج 365

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، عن النشرة التحذيرية المتوقعة للـ 24ساعة القادمة.



وأضاف المركز، بأن الأمطار هطلت وكانت كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24ساعة الماضية:

8.0 ملم مطار صنعاء

8.0 ملم مطار عتق.

5.8 ملم محطة إب .

5.2 ملم محطة ذمار .

1.9 ملم صنعاء-قطاع الارصاد.

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1.7 ملم محطة المحويت.

1.0 ملم محطة السدة.

0.2 ملم المعافر- تعز.

وهطلت أمطار متفاونة الشدة على مناطق متفرقة خارج نطاق محطات الرصد الجوي.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار حالة عدم الإستقرار في الأجواء وبالتالي هطول الأمطار المتفاوتة الشدة، يصاحبها الرياح الهابطة الشديدة التي قد تثيرالأتربة والرمال وتصحبها العواصف الرعدية وذلك على اجزاء واسعة من سلسلة المرتفعات الجبلية من لحج وتعز جنوباً الى صعده شمالأ، ولا يستبعد ان تمتد غرباً الى السواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها وشرقاً إلى أجزاء من محافظات (الضالع، أبين والبيضاء) وأجزاء من هضاب وصحارى محافظات ( الجوف، مأرب، شبوة، حضرموت ) واحتمال هطول أمطار متفرقة على اجزاء من السواحل الشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

كما يتوقع استمرار الاجواء الحارة على الصحارى، والحارة والرطبة على المناطق الساحلية لبلادنا .

وحذر المركز الوطني للأرصاد في المناطق المتوقع هطول الأمطارعليها وينصح بعدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول وأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والانخفاض في مدى الرؤية الأفقية والانزلاقات الطينية خاصة على الطرقات والمنعطفات الجبيلة حفاظاً على سلامتهم وممتلكاتهم، الصيادين ومرتادي البحر وربابنة السفن بكافة أنواعها من سوء الأحوال الجوية والرياح الشديدة واضطراب البحر في مياهنا الإقليمية وفي اعالي البحار وشرق خليج عدن وما جاورها في ارخبيل سقطرى والسواحل والمناطق الشرقية والجنوبية لبلادنا، الأخوة المواطنين في المناطق الصحراوية من ارتفاع درجات الحرراة وضربات الشمس وفي المناطق الساحلية من الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية