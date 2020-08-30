شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار انهيار الريال اليمني امام الدولار (اخر اسعار الصرف الأحد 30 اغسطس 2020م) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استمرار انهيار الريال اليمني امام الدولار (اخر اسعار الصرف الأحد 30 اغسطس 2020م). الاسعار في عدن شراء، كالتالي: . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed الدولار الامريكي: 795 ريال.

الريال السعودي: 209 ريال.

الاسعار في صنعاء شراء كالتالي: الدولار الامريكي: 602 ريال. الريال السعودي: 159 ريال.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استمرار انهيار الريال اليمني امام الدولار (اخر اسعار الصرف الأحد 30 اغسطس 2020م) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.