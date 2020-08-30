شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــــاجل : قوات التحالف تخسر قيادات عسكرية من العيار الثقيل في مدينة مأرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خسرت قوات التحالف وميليشيات الإصلاح، اليوم الأحد، قياديان عسكريان من الوزن الثقيل في الاشتباكات التي تشهدها أطراف مدينة مأرب.

وقالت مصادر محلية في محافظة مأرب، بأن قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية تمكنت من التصدي لزحف كبير لقوات التحالف باتجاه منطقة الضيق في مديرية مدغل شمال مدينة مأرب، سقط فيها المئات من قوات التحالف وميليشيات الإصلاح ما بين قتيل وجريح.

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وأوضحت المصادر، بأن قوات التحالف وميليشيات الإصلاح، تكبدت خسائر فادحة في العتاد والأرواح جراء هجوم عسكري كبير شنته باتجاه المناطق التي سيطرت عليها قوات صنعاء مؤخراً في منطقة الضيق شمال مدينة مأرب.



وكشفت المصادر، بأن من بين أبرز قتلى قوات التحالف في الزحف الفاشل باتجاه منطقة الضيق الشيخ درهم ناجي مبخوت كعلان، وعلي حسن حمد عيظه الشبواني، فيما لايزال مصير العديد من قادة وضباط قوات التحالف في منطقة الضيق مجهولاً.



وتمكنت قوات صنعاء، في 22 أغطس الجاري، من تطهير العديد من مناطق جبهة الجدعان بما فيها تطهير مديرية مدغل بشكل كامل، بعد تطهير منطقة “كمب ربيش بن كعلان” مركز المديرية، ما سهل عليها تطهير مناطق الضيق والعلم الأبيض والصبايغ، والتقدم باتجاه شرق منطقة العبر وشمال مديرية صافر النفطية.

