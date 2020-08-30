شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية لخامنئي: " بلطجيتك قتلوا 1500 إيراني" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - هاجمت مورغان أورتاغوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد المرشد الإيراني علي خامنئي، مذكرة إياه بما اقترفته القوات الأمنية بحق المتظاهرين الإيرانيين في نوفمبر الماضي.
وقالت أورتاغوس: " بلطجية خامنئي قتلوا 1500 شخص في شوارع إيران في نوفمبر الماضي، بينهم 23 طفلاً على الأقل. هؤلاء كانوا يستحقون الحرية والمستقبل وليس رصاص قوات الباسيج"
وجاء ذلك ردا على تدخل خامنئي فيما تشهده ولاية ويسكونسن الأمريكية من شغب، بقوله: "حين ينزل الشبان الأمريكيون إلى الطرقات، لا يمكنهم التأكد من أن أي مختل سيوجه النار إليهم ويقتلهم ".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الأمريكية لخامنئي: " بلطجيتك قتلوا 1500 إيراني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على يمن تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.