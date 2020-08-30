شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يتكبد خسائر ضخمة بعد ارتفاع منسوب النيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تكبد السودان خسائر مفجعة بسبب السيول التي تحصد عشرات الأرواح والخسائر المادية، وسط ارتفاع غير مسبوق لمنسوب النيل منذ سنوات طويلة.

Advertisements

وأوضح رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، أن مناسيب النيل وروافده هذا العام وبحسب وزارة الري والموارد المائية غير مسبوقة منذ 1912، لافتاً إلى أن فيضان هذا العام أدى لخسائر مفجعة وموجعة في الأرواح والممتلكات.

ومن الجدير بالذكر، أن منسوب مياه الفيضانات في السودان وصل خلال الأيام الماضية لمستويات ارتفاع قياسية تسببت في مقتل العشرات وتدمير آلاف المنازل، كما زحفت على بعض الأحياء في العاصمة الخرطوم؛ فيما وصلت مياه الفيضانات لطرق رئيسية في الخرطوم للمرة الأولى في الوقت الحديث الذي تعيه الذاكرة.