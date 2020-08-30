شكرا لمتابعة خبر عن انتكاسة للحوثيين وخسارة أحد أهم المواقع الاستراتيجية في البيضاء ومصادر توضح اهمية سيطرة الشرعية عليه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت القوات الحكومية، الأحد، السيطرة على موقع إستراتيجي في محافظة البيضاء وسط البلاد، بعد معارك عنيفة مع الحوثيين.

وقالت مصادر عسكرية واعلامية متطابقة إن قوات الجيش الوطني من افراد اللواء 173، مسنودين برجال من القبائل شنوا هجوما مباغتا وتمكنوا من فرض سيطرتهم على جبل صوران الإستراتيجي في جبهة ناطع بعد مواجهات مع الحوثيين.

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ونقل سما برس عن المصادر قولها أن الموقع يعد من أهم المواقع في المديرية، كونه يطل على مناطق في ناطع، ومناطق أخرى في مديرية الملاجم المجاورة.

وبحسب المصادر ايضا فإن الموقع كان يشكل عقبة أمام الجيش من ناحية التقدم باتجاه مناطق في مديرية الملاجم، واستخدمه الحوثيون لنشر قناصته لاستهداف الجيش والمقاومة.

ويأتي هذا التقدم بعد مواجهات أسفرت عن سقوط عدد من الحوثيين قتلى وجرح اخرين.